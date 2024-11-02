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Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"
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Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Одесской области мужчина разгуливал по селу с двумя автоматами: его задержали

В Одесской области мужчина разгуливал по селу с двумя автоматами: его задержали

Киев  •  УНН

09:15 • 3262 просмотра

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Полиция задержала ранее судимого мужчину, который переносил два автомата Калашникова, замотанные в одеяло. Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы за незаконное обращение с оружием.

В Одесской области мужчина разгуливал по селу с двумя автоматами, его задержали, подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы за незаконное обращение с оружием, сообщили в ГУНП в области в субботу, пишет УНН.

Детали

Полицейские, как указано, вечером возле одной из железнодорожных станций остановили мужчину, который в руках переносил замотанные в одеяло два автомата Калашникова. 

У него изъяли опасные предметы, происхождение которых он объяснять отказался. В рамках начатого уголовного производства их направили на экспертизу. По предварительному заключению специалистов, изъятое оружие относится к огнестрельному.  

Правонарушителя, который имеет несколько судимостей за мошенничество и кражи, задержали, ему сообщили о подозрении по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о незаконном приобретении, ношении, хранении огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Согласно действующему законодательству правонарушителю грозит до семи лет лишения свободы.

Происхождение оружия будет устанавливаться во время следствия.

На Киевщине мужчина устроил стрельбу из автомата в магазине: ранены два человека22 сентября 2024, 15:13 • 20494 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Криминал и ЧПУНН-Одесса
odessaОдесса