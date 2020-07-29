Организатору "схемы" присвоения имущества Проминвестбанка сообщено о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. Организатору "схемы" присвоения имущества ПАО "Проминвестбанк" стоимостью более 87 млн грн сообщено о подозрении. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора, передает УНН.
"Организатору преступной схемы сообщено о подозрении по факту завладения мошенническим путем имуществом ПАО "Проминвестбанк", а также подделки документов или использовании поддельных документов (ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст . 358 УК Украины)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, фигуранты использовали в нотариальных конторах поддельные официальные документы, в том числе паспорта должностных лиц и руководителей банка, чтобы снять с ипотеки для дальнейшего отчуждения залоговое имущество в пользу подконтрольных субъектов хозяйствования.
"В результате банковскому учреждению причинено более 87 млн грн материального ущерба. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения", - сообщили в Офисе Генпрокурора.
Как сообщал УНН, двум бывшим бухгалтерам кассирам ПАО КБ "Правэкс-Банк" сообщили о подозрении в служебном подлоге, а также незаконных действиях с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, что позволило обналичить более 47 млн грн.