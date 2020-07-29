Організатору "схеми" заволодіння майном Промінвестбанку повідомлено про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. Організатору "схеми" заволодіння майном ПАТ "Промінвестбанк" вартістю понад 87 млн грн повідомлено про підозру. Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора, передає УНН.
"Організатору злочинної схеми повідомлено про підозру за фактом заволодіння шахрайським шляхом майном ПАТ "Промінвестбанк", а також підроблення документів чи використання підроблених документів (ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358 КК України)", – йдеться в повідомленні.
За даними слідства, фігуранти використали у нотаріальних конторах підроблені офіційні документи, у тому числі паспорти службових осіб та керівників банку, щоб зняти з іпотеки для подальшого відчуження заставного майна на користь підконтрольних суб’єктів господарювання.
"Внаслідок цього банківській установі заподіяно понад 87 млн грн матеріальної шкоди. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу", – повідомили в Офісі Генпрокурора.
Як повідомляв УНН, двом колишнім бухгалтерам-касирам ПАТ КБ “Правекс-Банк” повідомили про підозру у службовому підробленні, а також незаконних діях з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, що дозволило обготівкувати понад 47 млн грн.