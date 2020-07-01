Обготівковування 47 млн грн: двом експрацівникам "Правекс-Банку" повідомили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Двом колишнім бухгалтерам-касирам ПАТ КБ “Правекс-Банк” повідомили про підозру у службовому підробленні, а також незаконних діях з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, що дозволило обготівкувати понад 47 млн грн, передає УНН із посиланням на повідомлення Офісу Генерального прокурора.
“Прокурорами Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру двом колишнім бухгалтерам-касирам ПАТ КБ „Правекс-Банк“ у службовому підробленні, а також незаконних діях з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків (ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 200 КК України)”, — йдеться у повідомленні.
За версією слідства, службові особи, перебуваючи на посадах бухгалтерів-касирів одного із відділень банку, незаконно оформили банківські рахунки на ім’я чотирьох громадян, після чого підробили від їх імені документи на переказ. У такий спосіб обготівковано понад 47 млн грн.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Головним слідчим управлінням фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України, повідомили у пресслужбі.
Нагадаємо, у березні в Офісі повідомили, що до суду направлено обвинувальні акти стосовно двох службовців ПАТ КБ “Правекс-Банк”, яких підозрюють у підробці документів.
Тоді вказувалося, що, за версією слідства, вказані службові особи “Правекс-Банку” оформили банківські рахунки на чотирьох громадян, після чого, ймовірно, підробили від їхнього імені документи на переказ коштів на загальну суму понад 21 млн грн.