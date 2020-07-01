Обналичивание 47 млн грн: двум экс-работникам "Правэкс-Банка" сообщили о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Двум бывшим бухгалтерам кассирам ПАО КБ "Правэкс-Банк" сообщили о подозрении в служебном подлоге, а также незаконных действиях с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, что позволило обналичить более 47 млн грн, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Генерального прокурора.
"Прокурорами Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении двум бывшим бухгалтерам кассирам ПАО КБ "Правэкс-Банк" в служебном подлоге, а также незаконных действиях с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам (ч. 2 ст. 27 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 200 УК Украины)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, должностные лица, находясь на должностях бухгалтера-кассира одного из отделений банка, незаконно оформили банковские счета на имя четырех граждан, после чего подделали от их имени документы на перевод. Таким образом обналичено более 47 млн грн.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется Главным следственным управлением финансовых расследований Государственной фискальной службы Украины, сообщили в пресс-службе.
Напомним, в марте в Офисе сообщили, что в суд направлено обвинительные акты в отношении двух сотрудников ПАО КБ "Правэкс-Банк", которых подозревают в подделке документов.
Тогда указывалось, что, по версии следствия, указанные должностные лица "Правэкс-Банка" оформили банковские счета на четырех граждан, после чего, вероятно, подделали от их имени документы на перевод средств на общую сумму более 21 млн грн.