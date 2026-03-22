Орбан сравнил "давление" Зеленского и Брюсселя со временами коммунизма

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил о якобы "давлении" со стороны Президента Украины Владимира Зеленского и Брюсселя, сравнив его с периодом коммунизма. Об этом Орбан сообщил в соцсети Х, передает УНН.

Мы свергли коммунизм. Мы боролись за свою свободу. Мы построили христианскую, семейно-ориентированную, патриотическую нацию. А теперь Зеленский и брюссельцы думают, что мы отступим? Не будьте смешными - заявил Орбан.

Глава МИД Польши возмущен планами президента поддержать Орбана, который блокирует помощь Украине. Визит совпадает со съездом пророссийских политиков.