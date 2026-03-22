Орбан порівняв "тиск" Зеленського та Брюсселя з часами комунізму

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повідомив про нібито "тиск" з боку Президента України Володимира Зеленського та Брюсселя, порівнявши його з періодом комунізму. Про це Орбан повідомив у соцмережі Х, передає УНН.

Ми повалили комунізм. Ми боролися за свою свободу. Ми побудували християнську, сімейно-орієнтовану, патріотичну націю. А тепер Зеленський та брюссельці думають, що ми відступимо? Не будьте смішними - заявив Орбан.

