Орбан "променял" саммит ЕС по России и Украине на встречу с Болсонару, прибывшем из Москвы

Детали

Лидеры ЕС прибыли в Брюссель в четверг, чтобы неофициально обсудить сохраняющаюся напряженность на границе с Украиной, накануне саммита блока с африканскими странами.

По сообщению Telex, планируя посетить главное мероприятие ЕС-Африка, Орбан решил пропустить переговоры, которые ему предшествовали, - по ситуации с безопасностью восточного соседа Венгрии - отдав предпочтение встрече с главой бразильского государства в Будапеште.

Премьер-министр Венгрии провел предварительный телефонный разговор с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем в отношении кризиса на украинско-российской границе, и они рассмотрели и оценили ситуацию, сообщили в офисе премьер-министра Венгрии как объяснение его отсутствия.

"Это произошло после того, как в начале февраля Орбан выразил сомнение относительно общей позиции ЕС по России. На фоне нарастающей напряженности в отношениях между Западом и Москвой и после почти пятичасовых переговоров в Кремле он раскритиковал неэффективность потенциальных санкций ЕС в отношении России и приветствовал свои успешные отношения с Путиным", - отмечает издание.

В пресс-релизе после встречи с Болсонару Орбан отметил идеологическую схожесть между правительствами двух стран. Во-первых, он упомянул, что оба правительства имеют схожие взгляды на миграцию. По словам Орбана, еще один "большой цивилизационный вопрос", по которому они согласны с Болсонару, — это необходимость помогать христианам, которые преследуются, а третье — защита консервативной модели семьи.

Лидер ультраправых популистов Болсонару назвал Венгрию "младшим старшим братом Бразилии". По его мнению, страна, которая меньше как по территории, так и по населению, разделяет одни и те же основные ценности.

В конце января бразильские СМИ сообщили, что представители Белого дома обратились к своим коллегам в администрации Болсонару с просьбой отменить или отложить поездку в Россию.

Отношения Украины и Венгрии

Отношения Украины и Венгрии на протяжении последних лет являются напряженными. Венгрия с сентября 2017 года ветирует решения в НАТО, касающиеся углубления сотрудничества с Украиной, а также блокирует диалог на политическом уровне.

Это происходит в знак протеста против ранее принятого украинского закона “Об образовании”, который предусматривает, среди прочего, широкое внедрение украинского государственного языка, включая в учебных заведениях национальных меньшинств. Будапешт считает, что он ограничивает права около 150 тысяч украинских венгров, живущих на Закарпатье.

В МИД Украины отвергают заявления из Будапешта о якобы существовании в стране политики нарушения прав национальных меньшинств. По инициативе украинской стороны в феврале 2021 года была создана совместная рабочая группа по вопросам образования.

Есть и другие вопросы. Так, Венгрия в конце сентября подписала долгосрочный контракт с российской компанией “Газпром” на поставку газа в обход Украины. В Украине заявили, что таким решением удивлены и разочарованы. Венгрия жестко отреагировала на критику официального Киева - министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина вмешивается во внутренние дела государства. Стороны обменялись вызовами послов друг друга во внешнеполитические ведомства.