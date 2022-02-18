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Орбан "проміняв" саміт ЄС щодо Росії та України на зустріч з Болсонару, який прибув із Москви

Орбан "проміняв" саміт ЄС щодо Росії та України на зустріч з Болсонару, який прибув із Москви

Київ • УНН

 • 22244 перегляди

КИЇВ. 18 лютого. УНН. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не був присутній на переговорах між лідерами ЄС щодо Росії та України, воліючи зустрітися з президентом Бразилії Жаїром Болсонару відразу після аудієнції останнього у президента Росії Володимира Путіна, пише Euractiv, повідомляє УНН.

Деталі

Лідери ЄС прибули до Брюсселя в четвер, щоб неофіційно обговорити напруженість, що зберігається на кордоні з Україною, напередодні саміту блоку з африканськими країнами.

За повідомленням Telex, плануючи відвідати головний захід ЄС-Африка, Орбан вирішив пропустити переговори, що йому передували, - стосовно ситуації з безпекою східного сусіда Угорщини - віддавши перевагу зустрічі з главою бразильської держави в Будапешті.

Прем'єр-міністр Угорщини провів попередню телефонну розмову з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем щодо кризи на українсько-російському кордоні, і вони розглянули та оцінили ситуацію, повідомили в офісі прем'єр-міністра Угорщини як пояснення його відсутності.

"Це сталося після того, як на початку лютого Орбан висловив сумнів щодо спільної позиції ЄС щодо Росії. На тлі наростаючої напруженості у відносинах між Заходом та Москвою та після майже п'ятигодинних переговорів у Кремлі він розкритикував неефективність потенційних санкцій ЄС щодо Росії та вітав свої успішні відновини з Путіним", - зауважує видання.

У пресрелізі після зустрічі з Болсонару Орбан наголосив на ідеологічній схожості між урядами двох країн. По-перше, він згадав, що обидва уряди мають схожі погляди на міграцію. За словами Орбана, ще одне "велике цивілізаційне питання", за яким вони згодні з Болсонаром, — це необхідність допомагати християнам, які переслідуються, а третє — захист консервативної моделі сім'ї.

Лідер ультраправих популістів Болсонару назвав Угорщину "молодшим старшим братом Бразилії". На його думку, країна, яка менша як за територією, так і за населенням, поділяє одні й ті ж основні цінності.

Наприкінці січня бразильські ЗМІ повідомили, що представники Білого дому звернулися до своїх колег в адміністрації Болсонару з проханням скасувати чи відкласти поїздку до Росії.

Відносини України і Угорщини

Відносини України і Угорщини впродовж останніх років є напруженими. Угорщина з вересня 2017 року ветує рішення в НАТО, що стосуються поглиблення співпраці з Україною, а також блокує діалог на політичному рівні.

Це відбувається на знак протесту проти раніше ухваленого українського закону “Про освіту”, який передбачає, серед іншого, ширше впровадження української державної мови, включно у навчальних закладах національних меншин. Будапешт вважає, що він обмежує права близько 150 тисяч українських угорців, що живуть на Закарпатті.

У МЗС України відкидають заяви з Будапешта про нібито існування в країні політики порушення прав національних меншин. За ініціативи української сторони в лютому 2021 року було створено спільну робочу групу з питань освіти.

Є й інші питання. Так, Угорщина в кінці вересня підписала довгостроковий контракт з російською компанією “Газпром” на постачання газу в обхід України. В Україні заявили, що таким рішенням здивовані і розчаровані. Угорщина жорстко відреагувала на критику офіційного Києва - міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Україна втручається у внутрішні справи держави. Сторони обмінялися викликами послів один одного в зовнішньополітичні відомства.

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