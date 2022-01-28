"Надумано та заполітизовано": у МЗС відкинули слова Сійярто про порушення прав нацменшин в Україні

Цитата:

“Категорично відкидаємо твердження міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто про існування в Україні політики порушення прав національних меншин. Це — надумані та заполітизовані судження”, — сказав Ніколенко.

Деталі

За його словами, в Україні втілюється відкрита політика створення ширших можливостей для самореалізації національних спільнот. Жодних загроз для їхньої національній самобутності не існує. Україна високо цінує етнічне і національне розмаїття українського суспільства.

“Ба більше, впродовж останніх років українська влада демонструє максимальну відкритість до діалогу у питанні національних спільнот, зокрема угорської, через відвертий і конструктивний діалог з Угорщиною на різних рівнях”, — зазначив Ніколенко.

Він нагадав, що за ініціативи української сторони в лютому 2021 року було створено спільну робочу групу з питань освіти, в межвх якої відбувається ефективна і результативна співпраця.

“Нині немає жодних обґрунтованих підстав звинувачувати Україну в порушенні прав національних меншин, а тим більше блокувати співпрацю нашої держави з НАТО, особливо на тлі агресивних дій Росії. Без безпеки в Україні не буде безпеки ні в Угорщині, ні в Європі загалом. Лише разом ми можемо зміцнити безпеку в регіоні Центральної Європи”, — наголосив Ніколенко.

Доповнення

Міністр закордонних справ Петер Сійярто в інтерв’ю Magyar Nemzet заявив, що якщо українці не відступлять від своєї політики щодо угорської меншини, то це дуже обмежить можливості уряду Угорщини надати будь-яку підтримку Києву у конфлікті з Росією.

До слова, президент Росії Володимир Путін відзначив голову МЗС Угорщини Петера Сійярто за “великий внесок у розвиток відносин із Росією”.

Контекст

Відносини України і Угорщини впродовж останніх років є напруженими. Угорщина з вересня 2017 року ветує рішення в НАТО, що стосуються поглиблення співпраці з Україною, а також блокує діалог на політичному рівні.

Це відбувається на знак протесту проти раніше ухваленого українського закону “Про освіту”, який передбачає, серед іншого, ширше впровадження української державної мови, включно у навчальних закладах національних меншин.

Будапешт вважає, що він обмежує права близько 150 тисяч українських угорців, що живуть на Закарпатті.

Угорщина навіть звернулась до ОБСЄ щодо ситуації на Закарпатті з проханням направити моніторингову місію в регіон — і не вперше.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба назвав твердження про “залякування” угорців на Закарпатті спекуляцією.

Водночас, з його слів, Україна готова рухатись вперед по освітньому напрямку та напрямку захисту прав національних меншин у діалозі з Угорщиною.

Однак, на додачу, Угорщина в кінці вересня підписала довгостроковий контракт з російською компанією “Газпром” на постачання газу в обхід України. В Україні заявили, що таким рішенням здивовані і розчаровані.

Угорщина жорстко відреагувала на критику офіційного Києва через довгостроковий контракт з російською компанією “Газпром”. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Україна втручається у внутрішні справи держави.

Сторони обмінялися викликами послів один одного в зовнішньополітичні відомства.