"Надуманно и политизировано": в МИД отвергли слова Сийярто о нарушении прав нацменьшинств в Украине

Цитата:

“Категорически отвергаем утверждение министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто о существовании в Украине политики нарушения прав национальных меньшинств. Это — надуманные и политизированные суждения”, — сказал Николенко.

Детали

По его словам, в Украине воплощается открытая политика создания более широких возможностей для самореализации национальных сообществ. Никаких угроз для их национальной самобытности не существует. Украина высоко ценит этническое и национальное разнообразие украинского общества.

“Более того, на протяжении последних лет украинская власть демонстрирует максимальную открытость к диалогу в вопросе национальных сообществ, в том числе венгерского, за откровенный и конструктивный диалог с Венгрией на разных уровнях”, — отметил Николенко.

Он напомнил, что по инициативе украинской стороны в феврале 2021 года была создана совместная рабочая группа по вопросам образования, в рамках которой происходит эффективное и результативное сотрудничество.

“Сейчас нет никаких оснований обвинять Украину в нарушении прав национальных меньшинств, а тем более блокировать сотрудничество нашего государства с НАТО, особенно на фоне агрессивных действий России. Без безопасности в Украине не будет безопасности ни в Венгрии, ни в Европе в целом. Только вместе мы можем укрепить безопасность в регионе Центральной Европы", - подчеркнул Николенко.

Дополнение

Министр иностранных дел Петер Сийярто в интервью Magyar Nemzet заявил, что если украинцы не отступят от своей политики в отношении венгерского меньшинства, то это очень ограничит возможности правительства Венгрии оказать любую поддержку Киеву в конфликте с Россией.

К слову, президент России Владимир Путин отметил главу МИД Венгрии Петера Сийярто за “большой вклад в развитие отношений с Россией”.

Контекст

Отношения Украины и Венгрии на протяжении последних лет являются напряженными. Венгрия с сентября 2017 года ветирует решения в НАТО, касающиеся углубления сотрудничества с Украиной, а также блокирует диалог на политическом уровне.

Это происходит в знак протеста против ранее принятого украинского закона “Об образовании”, который предусматривает, среди прочего, широкое внедрение украинского государственного языка, включая в учебных заведениях национальных меньшинств.

Будапешт считает, что он ограничивает права около 150 тысяч украинских венгров, живущих на Закарпатье.

Венгрия даже обратилась к ОБСЕ относительно ситуации на Закарпатье с просьбой направить мониторинговую миссию в регион — и не впервые.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал утверждение о "запугивании" венгров на Закарпатье спекуляцией.

В то же время, по его словам, Украина готова двигаться вперед по образовательному направлению и направлению защиты прав национальных меньшинств в диалоге с Венгрией.

Однако, в придачу, Венгрия в конце сентября подписала долгосрочный контракт с российской компанией “Газпром” на поставки газа в обход Украины. В Украине заявили, что таким решением удивлены и разочарованы.

Венгрия жестко отреагировала на критику официального Киева из-за долгосрочного контракта с российской компанией “Газпром”. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина вмешивается во внутренние дела государства.

Стороны обменялись вызовами послов друг друга во внешнеполитические ведомства.