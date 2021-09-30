Газ – це грішне: Україна зацікавлена продовжувати діалог з Угорщиною щодо питань освіти та захисту нацменшин
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Україна готова рухатись вперед по освітньому напрямку та напрямку захисту прав національних меншин у діалозі з Угорщиною. Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, відповідаючи на запитання кореспондента УНН.
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“У відносинах з Угорщиною дуже важливо, як каже приказка, не плутати грішне з праведним. Газ — це грішне, а захист нацменшин, розвиток, забезпечення прав української громади в Угорщині і угорської в Україні — це праведне. Тому, ми перенесли на невідомий термін засідання двосторонньої економічної комісії, але ми готові рухатись вперед по освітньому треку, по треку захисту прав національних меншин”, — сказав Кулеба.
Деталі
Зі слів міністра, на цьому треку є серйозні досягнення.
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Зокрема, нещодавно відбулось засідання робочої групи з питань освіти, де був підписаний протокол і було “усунуто декілька непорозумінь і усунуто занепокоєння угорської сторони з низки питань”.
“Цей діалог має продовжуватись”, — наголосив Кулеба.
“Ще раз наголошу, що ми готові і прагнемо до повноцінно нормальних, дружніх стосунків з Угорщиною, які враховуватимуть повністю національні інтереси обох країн”, — додав він.
Контекст
Угорщина цього тижня підписала довгостроковий контракт з російською компанією “Газпром” на постачання газу в обхід України.
В Україні заявили, що таким рішенням здивовані і розчаровані. МЗС України повідомив, що ініціював перенесення засідання Спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва на більш пізній термін. Українська сторона також звернеться до Єврокомісії з надання оцінки відповідності новій угорсько-російській газовій угоді з європейським законодавством у сфері енергетики.
Угорщина жорстко відреагувала на критику офіційного Києва через довгостроковий контракт з російською компанією “Газпром”. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Україна втручається у внутрішні справи держави.
Сторони обмінялися викликами послів один одного в зовнішньополітичні відомства.