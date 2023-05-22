"ОПЗ" получил почти все средства за отгрузку российского арестованного аммиака - руководитель завода Ковальский

ukru
19:26 • 45412 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 103591 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 107005 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 107231 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 101453 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 94309 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 110112 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131309 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 170864 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 202010 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 64905 просмотра
Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

13 марта, 17:25 • 39535 просмотра
Трамп о Гренландии: думаю, что ее аннексия произойдет

Трамп о Гренландии: думаю, что ее аннексия произойдет

13 марта, 17:32 • 34507 просмотра
Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

13 марта, 18:27 • 43526 просмотра
Оккупанты атаковали Харьков "шахедом", на город еще идут беспилотники - мэр

Оккупанты атаковали Харьков "шахедом", на город еще идут беспилотники - мэр

13 марта, 18:44 • 21984 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 170863 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 202009 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 143859 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 150388 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 186881 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 64905 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 103574 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 120596 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 156297 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 163175 просмотра
Актуальное
"ОПЗ" получил почти все средства за отгрузку российского арестованного аммиака - руководитель завода Ковальский

"ОПЗ" получил почти все средства за отгрузку российского арестованного аммиака - руководитель завода Ковальский

Киев • УНН

 • 854540 просмотра

КИЕВ. 22 мая. УНН. Руководству “Одесского припортового завода” удалось наладить диалог с покупателями арестованного российского аммиака, которые отказывались платить предприятию средства за отгрузку и хранение товара. Сейчас идет процесс расчета за отгрузку с последним победителем торгов, другие покупатели уже рассчитались с заводом. Об этом в комментарии УНН рассказал в. и. о. председателя Правления — директора завода Юрий Ковальский.

Детали

По словам Ковальского, проблема с покупателями аммиака возникла из-за того, что, согласно информации о порядке участия в торгах, изложенной на Электронной торговой площадке ООО “Приднепровье 2021”, оплата за хранение и вывоз актива не входила в стоимость лота. Обоснованные расчеты расходов ОПЗ на прием, охлаждение, хранение и отгрузку жидкого аммиака не были прописаны. Поэтому руководству “ОПЗ” приходилось самостоятельно разъяснять покупателям, что они должны дополнительно компенсировать расходы завода.

Цитата

“Общая сумма расходов “Одесского припортового завода” за прием, охлаждение, хранение и отгрузку аммиака только за период действия военного положения составила около 477 млн грн. Благодаря системной работе Правления Акционерного общества “ОПЗ”, во время проведения переговоров с победителями электронных торгов, около 299 млн грн — частичную стоимость компенсации расходов предприятия, удалось учесть в тарифы на хранение аммиака.

Сейчас мы завершаем отгрузку аммиака и получаем за это средства от контрагентов. В то же время невозмещенными остаются услуги по хранению - это еще 170 млн грн. Сейчас руководством принимаются меры для получения этих средств”, - отметил Ковальский.

Контекст

Летом прошлого года суд наложил арест на 42 тонны аммиака производства российских ПАО “ТольяттиАзот” и АО “Минудобрения”, который хранился на “Одесском припортовом заводе”. Аммиак был передан в АРМА для реализации, после чего его частями было продано на торгах.

Парламентская временная следственная комиссия по экономической безопасности расследует ситуацию с продажей арестованного российского аммиака. Одним из вопросов, который рассматривает ВСК было то, что покупатели аммиака отказывались платить деньги “Одесскому припортовому заводу” за хранение, охлаждение и отгрузку товара, ведь это не было прописано в условиях торгов.

Напомним

Во время полномасштабного вторжения россии в Украину коллектив “Одесского припортового завода” столкнулся с задержками зарплат, однако с приходом нового и.о. директора Юрия Ковальского предприятию удалось перепрофилироваться, что позволило заводу снова зарабатывать и гасить задолженность перед работниками. 

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы