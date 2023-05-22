"ОПЗ" получил почти все средства за отгрузку российского арестованного аммиака - руководитель завода Ковальский

Детали

По словам Ковальского, проблема с покупателями аммиака возникла из-за того, что, согласно информации о порядке участия в торгах, изложенной на Электронной торговой площадке ООО “Приднепровье 2021”, оплата за хранение и вывоз актива не входила в стоимость лота. Обоснованные расчеты расходов ОПЗ на прием, охлаждение, хранение и отгрузку жидкого аммиака не были прописаны. Поэтому руководству “ОПЗ” приходилось самостоятельно разъяснять покупателям, что они должны дополнительно компенсировать расходы завода.

Цитата

“Общая сумма расходов “Одесского припортового завода” за прием, охлаждение, хранение и отгрузку аммиака только за период действия военного положения составила около 477 млн грн. Благодаря системной работе Правления Акционерного общества “ОПЗ”, во время проведения переговоров с победителями электронных торгов, около 299 млн грн — частичную стоимость компенсации расходов предприятия, удалось учесть в тарифы на хранение аммиака.

Сейчас мы завершаем отгрузку аммиака и получаем за это средства от контрагентов. В то же время невозмещенными остаются услуги по хранению - это еще 170 млн грн. Сейчас руководством принимаются меры для получения этих средств”, - отметил Ковальский.

Контекст

Летом прошлого года суд наложил арест на 42 тонны аммиака производства российских ПАО “ТольяттиАзот” и АО “Минудобрения”, который хранился на “Одесском припортовом заводе”. Аммиак был передан в АРМА для реализации, после чего его частями было продано на торгах.

Парламентская временная следственная комиссия по экономической безопасности расследует ситуацию с продажей арестованного российского аммиака. Одним из вопросов, который рассматривает ВСК было то, что покупатели аммиака отказывались платить деньги “Одесскому припортовому заводу” за хранение, охлаждение и отгрузку товара, ведь это не было прописано в условиях торгов.

Напомним

Во время полномасштабного вторжения россии в Украину коллектив “Одесского припортового завода” столкнулся с задержками зарплат, однако с приходом нового и.о. директора Юрия Ковальского предприятию удалось перепрофилироваться, что позволило заводу снова зарабатывать и гасить задолженность перед работниками.