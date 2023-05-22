“ОПЗ” отримав майже всі кошти за відвантаження російського арештованого аміаку - керівник заводу Ковальський
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Керівництву “Одеського припортового заводу” вдалося налагодити діалог з покупцями арештованого російського аміаку, які відмовлялися сплачувати підприємству кошти за відвантаження та зберігання товару. Наразі триває процес розрахунку за відвантаження з останнім переможцем торгів, інші покупці вже розрахувалися із заводом. Про це в коментарі УНН розповів т. в. о. голови Правління — директора заводу Юрій Ковальський.
Деталі
За словами Ковальського, проблема з покупцями аміаку виникла через те, що, відповідно до інформації про порядок участі в торгах, викладеній на Електронному торговому майданчику ТОВ “Придніпров’є 2021”, сплата за зберігання та вивіз активу не входила у вартість лоту. Обґрунтовані розрахунки витрат ОПЗ на прийом, захолоджування, зберігання та відвантаження рідкого аміаку не були прописані. Тож керівництву “ОПЗ” доводилося самостійно роз’яснювати покупцям, що вони мають додатково компенсувати витрати заводу.
Цитата
“Загальна сума витрат “Одеського припортового заводу” за прийом, захолоджування, зберігання та відвантаження аміаку лише за період дії воєнного стану склала близько 477 млн грн. Завдяки системній роботі Правління Акціонерного товариства “ОПЗ”, під час проведення перемовин з переможцями електронних торгів, близько 299 млн грн — часткову вартість компенсації витрат підприємства, вдалося врахувати в тарифи на зберігання аміаку.
Наразі ми завершуємо відвантаження аміаку і отримуємо за це кошти від контрагентів. Водночас невідшкодованими залишаються послуги зі зберігання - це ще 170 млн грн. Наразі керівництвом вживаються заходи для отримання цих коштів”, - зазначив Ковальський.
Контекст
Влітку минулого року суд наклав арешт на 42 тонни аміаку виробництва російських ПАТ “ТольяттіАзот” та АТ “Міндобрива”, який зберігався на “Одеському припортовому заводі”. Аміак було передано до АРМА для реалізації, після чого його частинами було продано на торгах.
Парламентська тимчасова слідча комісія з економічної безпеки розслідує ситуацію з продажем арештованого російського аміаку. Одним з питань, яке розглядає ТСК було те, що покупці аміаку відмовлялися сплачувати кошти “Одеському припортовому заводу” за зберігання, захолоджування та відвантаження товару, адже це не було прописано в умовах торгів.
Нагадаємо
Під час повномасштабного вторгнення росії в Україну колектив “Одеського припортового заводу” зіткнувся із затримками зарплат, проте з приходом нового т.в.о. директора Юрія Ковальського підприємству вдалося перепрофілюватися, що дало змогу заводу знову заробляти і гасити заборгованість перед працівниками.