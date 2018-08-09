Опубликован ТОП-10 крупнейших экспортеров вина

Так, в 2017 году Испания экспортировала 22,1 млн гектолитров вина.

Второе место в рейтинге принадлежит Италии с показателем в 21,4 млн гектолитров, третье - Франции. В прошлом году французы отправила на экспорт 15,4 млн гектолитров вина.

Далее в рейтинге следуют Чили (9,8 млн гкл), Австралия (8), Южная Африка (4,5), Германия (3,8), США (3,3), Португалия (2,9).

Замыкает десятку крупнейших экспортеров вина Новая Зеландия с показателем в 2,5 млн гектолитров.

Отметим, что Украина также активно наращивает экспорт вин в Европу.

В частности, в течение первых пяти месяцев этого года Украина поставила на экспорт 145 тыс. дал. вина, что на 37% больше, чем в январе-мае 2017 года.

Также, по итогам 2017 года, вдвое выросли объемы экспорта украинского вина в страны ЕС.

Что касается водки, то и этот напиток успешно экспортируется украинскими производителями. За границу продается в два раза больше, чем импортируется в страну.

В целом эксперты подчеркивают, что украинская водка считается одной из лучших в мире.

“Виски, ром, вермуты и даже вино иностранного производства, как правило, лучше украинских аналогов. Но если речь идет о водке, то украинская продукция занимает высокие места в мировом рейтинге. Опять же, например, наш бренд водки Medoff, за последний год он получил 10 наград на мировых дегустационных конкурсах в США, Германии, Бельгии и т.д. в целом, именно украинская водка считается одной из лучших в мире, и поэтому здесь точно не стоит переплачивать за иностранную этикетку”, — рассказал УНН маркетинг-директор Beverage Trading Company Алексей Безуглый.