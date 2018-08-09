Опубліковано ТОП-10 найбільших експортерів вина
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. У минулому році Іспанія посіла перше місце в світі за обсягом експорту вина. Про це свідчать дані Statista, передає УНН.
Так, в 2017 році Іспанія експортувала 22,1 млн гектолітрів вина.
Друге місце в рейтингу належить Італії з показником в 21,4 млн гектолітрів, третє - Франції. У минулому році французи відправила на експорт 15,4 млн гектолітрів вина.
Далі в рейтингу йдуть Чилі (9,8 млн гкл), Австралія (8), Південна Африка (4,5), Німеччина (3,8), США (3,3), Португалія (2,9).
Замикає десятку найбільших експортерів вина Нова Зеландія з показником в 2,5 млн гектолітрів.
Відзначимо, що Україна також активно нарощує експорт вин в Європу.
Зокрема, протягом перших п'яти місяців цього року Україна поставила на експорт 145 тис. дал. вина, що на 37% більше, ніж в січні-травні 2017 року.
Також, за підсумками 2017 року, вдвічі зросли обсяги експорту українського вина в країни ЄС.
Що стосується горілки, то і цей напій успішно експортується українськими виробниками. За кордон продається в два рази більше, ніж імпортується в країну.
В цілому експерти підкреслюють, що українська горілка вважається однією з кращих в світі.
"Віскі, ром, вермути і навіть вино іноземного виробництва, як правило, краще українських аналогів. Але якщо мова йде про горілку, то українська продукція займає високі місця в світовому рейтингу. Знову ж, наприклад, наш бренд горілки Medoff, за останній рік він отримав 10 нагород на світових дегустаційних конкурсах в США, Німеччині, Бельгії і т.д. в цілому, саме українська горілка вважається однією з кращих в світі, і тому тут точно не варто переплачувати за іноземну етикетку", - розповів УНН маркетинг-директор Beverage Trading Company Олексій Безуглий.