Опубликован рейтинг "Репутационные активисты"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Опубликовано Национальный рейтинг качества управления корпоративной репутацией "Репутационные активисты", сообщает УНН.
Четвертый год подряд Холдинговая компания “Киевгорстрой” становится одной из лучших строительных компаний Украины в Национальном рейтинге качества управления корпоративной репутацией “Репутационные активисты”.
“Рейтинг качества управления корпоративной репутацией „Репутационные активисты“ — способ отметить достижения компаний (и отечественных, и украинских подразделений международных корпораций), которые добились значительных результатов на рынке”, — отмечают организаторы.
По словам главы правления — президента “Киевгорстроя” Игоря Кушнира, репутация является одним из основных активов компании.
“С каждым построенным квадратным метром ”Киевгорстрой“ укрепляет свою репутацию. Это самый главный нематериальный капитал компании. Он создавался годами! И именно он позволяет конвертировать доверие инвесторов в реальные финансовые показатели. Компании доверяют, квартиры покупают поколениями! Это и есть результат стабильной положительной репутации”, - отметил Игорь Кушнир.
Номинанты рейтинга оценивались по таким критериям, как репутационная стабильность, медиа активность, инновационный подход, имиджевый капитал корпоративной социальной ответственности, антикризисная устойчивость.