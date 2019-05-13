Опубліковано рейтинг “Репутаційні активісти”
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Опубліковано Національний рейтинг якості управління корпоративною репутацією “Репутаційні активісти”, повідомляє УНН.
Четвертий рік поспіль Холдингова компанія “Київміськбуд” стає однією з кращих будівельних компаній України в Національному рейтингу якості управління корпоративною репутацією “Репутаційні активісти”.
“Рейтинг якості управління корпоративною репутацією „Репутаційні активісти“ — спосіб відзначити досягнення компаній (і вітчизняних, і українських підрозділів міжнародних корпорацій), які домоглися значних результатів на ринку”, — зазначають організатори.
За словами Голови правління — президента “Київміськбуду” Ігоря Кушніра, репутація є одним з основних активів компанії.
“З кожним побудованим квадратним метром „Київміськбуд“ зміцнює свою репутацію. Це найголовніший нематеріальний капітал компанії. Він створювався роками! І саме він дозволяє конвертувати довіру інвесторів в реальні фінансові показники. Компанії довіряють, квартири купують поколіннями! Це і є результат стабільної позитивної репутації”, — зазначив Ігор Кушнір.
Номінанти рейтингу оцінювалися за такими критеріями, як репутаційна стабільність, медіа активність, інноваційний підхід, іміджевий капітал корпоративної соціальної відповідальності, антикризова стійкість.