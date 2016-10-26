Опубликованные письма с электронной почты Суркова являются аутентичными, - Ю.Тандит

"Действительно, мы сейчас изучаем все эти материалы. Мы можем говорить, что по первому и по второму эпизоду подтверждается, что они оригинальные ", - отметил Ю.Тандит.

"Содержание отдельных файлов совпадает с документальными материалами, которые изымались СБУ во время обысков в рамках уголовного производства, которое касается статей относительно сепаратизма связанных с деятельностью отдельных граждан Украины по Закарпатью. Более того, лидеры определенных групп сейчас находятся в России и оттуда пытаются управлять силами, которые находятся на Закарпатье. То есть, мы подтверждаем, что обнародованные группой специалистов материалы аутентичные", - отметил он.

Кроме того, в переговорах "нормандской четверки" в Берлине принял участие В.Сурков, который внесен в санкционного списка ЕС.