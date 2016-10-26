Опубліковані листи з електронної пошти Суркова є автентичними – Ю.Тандіт
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Опубліковані матеріали з електронної пошти помічника президента РФ Владислава Суркова щодо планів дестабілізації ситуації в Україні є автентичними. Про таке в ефірі “5 каналу” заявив радник голови СБУ Юрій Тандіт, передає УНН.
“Дійсно, ми зараз вивчаємо ці всі матеріали. Ми можемо говорити, що по першому і по другому епізоду підтверджується, що вони оригінальні,” — зазначив Ю.Тандіт.
“Зміст окремих файлів збігається з документальними матеріалами, які вилучалися СБУ під час обшуків в рамках кримінального провадження, яке стосується статей по сепаратизму пов’язаних з діяльністю окремих громадян України по Закарпаттю. Більш того, лідери певних груп зараз знаходяться в Росії і звідти намагаються керувати силами, які знаходяться на Закарпатті. Тобто, ми підтверджуємо, що оприлюднені групою фахівців матеріали автентичні,” — наголосив він.
Крім того, у переговорах “нормандської четвірки” в Берліні візьме участь В.Сурков, який внесений до санкційного списку ЄС.