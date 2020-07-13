ОПГ: иностранцев, устроивших стрельбу в центре Киева, решили депортировать
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Власти приняли решение о депортации восьми иностранцев, которые на прошлой неделе устроили стрельбу в центре Киева. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
"Правительство приняло решение о депортации восьми иностранцев, которые на прошлой неделе устроили стрельбу в центре Киева", - говорится в сообщении.
Напомним, 4 июля в центре Киева устроили массовую драку со стрельбой.