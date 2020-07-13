ОПУ: іноземців, які влаштували стрілянину в центрі Києва, вирішили депортувати

“Уряд ухвалив рішення щодо депортації восьми іноземців, які минулого тижня влаштували стрілянину в центрі Києва”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 4 липня у центрі Києва влаштували масову бійку зі стріляниною.