Вышел трейлер первого украинского фэнтези о супергероях "Сторожевая застава"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Вышел официальный трейлер первого украинского фэнтези про супергероев "Сторожевая застава", передает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства Украины по вопросам кино.
По информации пресс-службы, полнометражный детский фильм "Сторожевая застава" стал одним из победителей 5-го конкурсного отбора Госкино.
По сюжету, солнечное затмение активизирует магический портал времени. Обычный парень Витька попадает из XXI века на тысячу лет назад. Так начинается его опасное, полное приключений путешествие. Впереди смертельные опасности, черная магия, встреча с новыми друзьями и настоящими героями былин - богатырями: юным Олешко, мощным Ильей и строгим Добрыней - все это в сопровождении впечатляющих визуальных эффектов. Витька оказывается в самом эпицентре невероятных событий, вступает в битву с мифическими существами и узнает, что такое настоящая храбрость.
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В широкий прокат первый фэнтези об украинских супергероях выйдет осенью 2017 года.