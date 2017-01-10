Вийшов трейлер першого українського фентезі про супергероїв "Сторожова застава"

За інформацією прес-служби, повнометражний дитячий фільм "Сторожова застава" став одним із переможців 5-го конкурсного відбору Держкіно.

За сюжетом, сонячне затемнення активізує магічний портал часу. Звичайний хлопець Вітько потрапляє з XXI століття на тисячу років назад. Так починається його небезпечна, сповнена пригод подорож. Попереду смертельні небезпеки, чорна магія, зустріч з новими друзями і справжніми героями билин – богатирями: юним Олешком, могутнім Іллею та суворим Добринею – все це у супроводі вражаючих візуальних ефектів. Вітько опиняється в самому епіцентрі неймовірних подій, вступає в битву з міфічними істотами і дізнається, що таке справжня хоробрість.

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У широкий прокат перше фентезі про українських супергероїв вийде восени 2017 року.