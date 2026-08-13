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Оппозиция в Швеции сократила преимущество над правящей коалицией накануне выборов

Киев • УНН

 • 586 просмотра

Оппозиционный блок Швеции пользуется поддержкой 50,6% против 46,9% у коалиции, разрыв сократился до 3,7 пункта. Этому способствовал рост популярности христианских демократов до 7,5%.

Оппозиция в Швеции сократила преимущество над правящей коалицией накануне выборов

Социал-демократический оппозиционный блок Швеции примерно вдвое сократил свое преимущество над правящей коалицией за лето, за месяц до всеобщих выборов в стране, свидетельствуют результаты опроса Demoskop. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Четыре оппозиционные партии вместе могут получить 50,6% голосов, тогда как нынешняя правящая коалиция во главе с премьер-министром от Умеренной партии Ульфом Кристерссоном — 46,9%. Таким образом, разрыв сократился до 3,7 процентного пункта с 7,6 пункта в июне. По данным Demoskop, это наименьшая разница между блоками с осени 2023 года.

Отмечается, что одной из причин является рост популярности Христианских демократов во главе с заместительницей премьер-министра Эббой Буш до 7,5% — самого высокого показателя партии за шесть лет. В Demoskop отметили, что этот рост частично объясняется переходом некоторых избирателей между политическими лагерями.

Накануне голосования 13 сентября ситуация для блока Кристерссона остается сложной: Либералы получают 2,4% поддержки, что ниже 4-процентного барьера для прохождения в парламент. Согласно подсчетам Demoskop, в таком случае оппозиция получит 186 мест в парламенте против 163 у коалиции во главе с Умеренной партией.

Швеция заявила о прекращении российской разведывательной операции по дискредитации страны, ЕС и НАТО10.08.26, 19:44 • 3157 просмотров

Ольга Розгон

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Швеция