Оплата коммуналки: хуже всего украинцы рассчитываются за газ и отопление
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. По состоянию на конец января хуже всего украинцы рассчитываются за газ, а также отопление и горячую воду. По этим категориям коммунальных услуг долги достигают 14,7 млрд грн и 13 млрд грн соответственно. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистки Украины, передает УНН.
“К концу января 2018 года задолженность населения по оплате за поставки природного газа составила 14,7 млрд грн, за централизованное отопление и снабжение горячей водой — 13 млрд грн, по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий — 3,1 млрд грн, за централизованное снабжение холодной водой и водоотвод — 1,7 млрд грн, за вывоз бытовых отходов — 0,4 млрд грн, по поставке электрической энергии — 4 млрд грн”, - сказано в сообщении.
Отмечается, что в января 2018 года населением страны уплачено за жилищно-коммунальные услуги 9,9 млрд грн (68,4% начисленных за этот период сумм) за поставки электроэнергии — 3 млрд грн (109,8% начисленных за этот период сумм (за счет погашения долга предыдущих периодов)).
Напомним, задолженность столичных потребителей тепловой энергии перед ОАО “Киевэнерго” на 1 февраля 2018 увеличилась на 466 млн грн до 5,18 млрд грн.