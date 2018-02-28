Оплата комуналки: найгірше українці розраховуються за газ та опалення
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Станом на кінець січня найгірше українці розраховуються за газ та опалення і гарячу воду. За цими категоріями комунальних послуг борги сягають 14,7 млрд грн та 13 млрд грн відповідно. Про це свідчать дані Державної служби статистки України, передає УНН.
“На кінець січня 2018 року заборгованість населення зі сплати за постачання природного газу становила 14,7 млрд грн, за централізоване опалення та постачання гарячої води — 13 млрд грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій — 3,1 млрд грн, за централізоване постачання холодної води та водовідведення — 1,7 млрд грн, за вивезення побутових відходів — 0,4 млрд грн, за постачання електричної енергії — 4 млрд грн”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що у січні 2018 року населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги 9,9 млрд грн (68,4% нарахованих за цей період сум), за постачання електричної енергії — 3 млрд грн (109,8% нарахованих за цей період сум (за рахунок погашення боргу попередніх періодів)).
Нагадаємо, заборгованість столичних споживачів теплової енергії перед ПАТ “Київенерго” на 1 лютого 2018 року збільшилась на 466 млн грн до 5,18 млрд грн.