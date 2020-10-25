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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 49655 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 72562 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 101358 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 119258 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 97015 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 100680 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103491 просмотра

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Опросы Зеленского: подсчет результатов продлится до завтра

Опросы Зеленского: подсчет результатов продлится до завтра

Киев  •  УНН

 • 8651 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Подсчет результатов опроса "5 вопросов от Президента", инициированного Президентом Владимиром Зеленским, продлится до завтра, после чего партия "Слуга народа" объявит результаты. Об этом на брифинге заявил руководитель авторской группы "95 квартала", медийный коммуникатор проекта Артем Гагарин, передает корреспондент УНН.

"Мы планируем на завтра подсчитать точное количество участков и предварительные результаты опроса после подсчета всех протоколов, этот подсчет будет продолжаться по всей стране до завтра. По его завершению заказчик опроса, которым является партия "Слуга народа", объявит результаты", - сказал Гагарин.

Также по его словам, отдельные инциденты, вроде не выхода интервьюера на участок по состоянию здоровья, не повлияют на результаты и охват опроса.

Напомним, по результатам исследования, проведенного в рамках совместного проекта студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24", украинцы больше всего поддержали четыре из пяти вопросов всеукраинского опроса, инициированного Президентом Владимиром Зеленским.

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