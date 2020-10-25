Опросы Зеленского: подсчет результатов продлится до завтра
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Подсчет результатов опроса "5 вопросов от Президента", инициированного Президентом Владимиром Зеленским, продлится до завтра, после чего партия "Слуга народа" объявит результаты. Об этом на брифинге заявил руководитель авторской группы "95 квартала", медийный коммуникатор проекта Артем Гагарин, передает корреспондент УНН.
"Мы планируем на завтра подсчитать точное количество участков и предварительные результаты опроса после подсчета всех протоколов, этот подсчет будет продолжаться по всей стране до завтра. По его завершению заказчик опроса, которым является партия "Слуга народа", объявит результаты", - сказал Гагарин.
Также по его словам, отдельные инциденты, вроде не выхода интервьюера на участок по состоянию здоровья, не повлияют на результаты и охват опроса.
Напомним, по результатам исследования, проведенного в рамках совместного проекта студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24", украинцы больше всего поддержали четыре из пяти вопросов всеукраинского опроса, инициированного Президентом Владимиром Зеленским.