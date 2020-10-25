Опитування Зеленського: підрахунок результатів триватиме до завтра
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Підрахунок результатів опитування “5 питань від Президента”, ініційованого Президентом Володимиром Зеленським, триватиме до завтра, після чого партія “Слуга народу” оголосить результати. Про це на брифінгу заявив керівник авторської групи “95 кварталу”, медійний комунікатор проекту Артем Гагарін, передає кореспондент УНН.
“Ми плануємо на завтра підрахувати точну кількість дільниць та попередні результати опитування після підрахунку всіх протоколів, цей підрахунок буде тривати по всій країні до завтра. По його завершенню замовник опитування, яким є партія „Слуга народу“, оголосить результати”, — сказав Гагарін.
Також з його слів, окремі інциденти, на кшталт не вихід інтерв’юера на дільницю за станом здоров’я, не вплинуть на результати та охоплення опитування.
Нагадаємо, за результатами дослідження, проведеного в рамках спільного проекту студії Савіка Шустера і телеканалу “Україна 24”, українці найбільше підтримали чотири з п’яти питань всеукраїнського опитування, ініційованого Президентом Володимиром Зеленським.