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Опрос: большинство немцев выступают против поставок истребителей в Украину

Опрос: большинство немцев выступают против поставок истребителей в Украину

Киев • УНН

 • 944531 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. По результатам опроса, опубликованного во вторник, явное большинство немцев отвергает поставки Украине современных истребителей, информирует УНН со ссылкой на Bild.

Детали

Из 1008 человек, опрошенных берлинским институтом Forsa для RTL TV, 64% заявили, что НАТО не должно поставлять Украине такие самолеты, и только 28% высказались за. Остальные не знают ответа или не хотели комментировать.

Относительно увеличения поставок оружия в Украину мнения респондентов разделились почти поровну: 49% выступили против, а 47% поддержали. Оппозиция была заметно выше (72%) в восточных частях страны, которые до воссоединения Германии в 1990 году входили в состав бывшего блока, контролируемого Советским Союзом.

Респонденты также разделились во мнении относительно того, может ли Германия быть непосредственно втянута в войну в Украине, если будет поставлено больше оружия: 48% разделили эту обеспокоенность против 49%, которые этого не сделали.

Добавим

Канцлер Олаф Шольц был осторожен в этом вопросе и заявил во время пресс-конференции в Роттердаме в конце марта, что не хочет участвовать в дебатах о поставках Украине истребителей.

Польша и Словакия уже поставили в Украину истребители МиГ-29 советской разработки, но потребности Киева в самолетах западного производства пока остались неудовлетворенными.

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