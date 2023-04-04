Опитування: більшість німців виступають проти постачання винищувачів в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. За результатами опитування, опублікованого у вівторок, явна більшість німців відкидає постачання Україні сучасних винищувачів, інформує УНН з посиланням на Bild.
Деталі
Зі 1008 осіб, опитаних берлінським інститутом Forsa для RTL TV, 64% заявили, що НАТО не має постачати Україні такі літаки, і лише 28% висловилися за. Інші не знають відповіді чи не хотіли коментувати.
Щодо збільшення поставок зброї в Україну думки респондентів розділилися майже порівну: 49% виступили проти, а 47% підтримали. Опозиція була помітно вищою (72%) у східних частинах країни, які до возз'єднання Німеччини у 1990 році входили до складу колишнього блоку, контрольованого Радянським Союзом.
Респонденти також розділилися на думці щодо того, чи може Німеччина бути безпосередньо втягнута у війну в Україні, якщо буде поставлено більше зброї: 48% розділили цю стурбованість проти 49%, які цього не зробили.
Додамо
Канцлер Олаф Шольц був обережний у цьому питанні і заявив під час пресконференції у Роттердамі наприкінці березня, що не хоче брати участь у дебатах щодо постачання Україні винищувачів.
Польща та Словаччина вже поставили в Україну винищувачі МіГ-29 радянської розробки, але потреби Києва в літаках західного виробництва поки що залишилися незадоволеними.