Оперировали в присутствии двух саперов: врачи успешно удалили гранату ВОГ из тела военнослужащего
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Военные врачи успешно удалили гранату ВОГ из тела военнослужащего. Операция проводилась без электрокоагуляции, поскольку боеприпас мог сдетонировать и под наблюдением саперов. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, передает УНН.
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«Военные врачи провели операцию по удалению гранаты ВОГ, которая не разорвалась, с тела военнослужащего. Она была удалена в присутствии двух саперов, страховавших безопасность медицинского персонала. Операция проводилась одним из опытнейших хирургов ВСУ – Андреем Вербой без электрокоагуляции, поскольку граната могла сдетонировать в любой момент. Оперативное вмешательство прошло успешно, а раненый военнослужащий был отправлен на дальнейшую реабилитацию и восстановление», – сообщила Маляр.
Напомним
В ноябре украинскому защитнику провели сложную операцию, чтобы вернуть ему возможность ходить – пересадили нервы из голеней.