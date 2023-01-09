Оперировали в присутствии двух саперов: врачи успешно удалили гранату ВОГ из тела военнослужащего

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«Военные врачи провели операцию по удалению гранаты ВОГ, которая не разорвалась, с тела военнослужащего. Она была удалена в присутствии двух саперов, страховавших безопасность медицинского персонала. Операция проводилась одним из опытнейших хирургов ВСУ – Андреем Вербой без электрокоагуляции, поскольку граната могла сдетонировать в любой момент. Оперативное вмешательство прошло успешно, а раненый военнослужащий был отправлен на дальнейшую реабилитацию и восстановление», – сообщила Маляр.

Напомним

В ноябре украинскому защитнику провели сложную операцию, чтобы вернуть ему возможность ходить – пересадили нервы из голеней.