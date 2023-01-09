Оперували у присутності двох саперів: лікарі успішно видалили гранату ВОГ із тіла військовослужбовця

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«Військові лікарі провели операцію з видалення гранати ВОГ, яка не розірвалася, з тіла військовослужбовця. Її було видалено у присутності двох саперів, які страхували безпеку медичного персоналу. Операція проводилася одним з найдосвідченіших хірургів ЗСУ – Андрієм Вербою без електрокоагуляції, оскільки граната могла детонувати у будь-який момент. Оперативне втручання пройшло успішно, а пораненого військовослужбовця було відправлено на подальшу реабілітацію та відновлення», – повідомила Маляр.

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