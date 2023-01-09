Оперували у присутності двох саперів: лікарі успішно видалили гранату ВОГ із тіла військовослужбовця
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Військові лікарі успішно видалили гранату ВОГ з тіла військовослужбовця. Операція проводилася без електрокоагуляції, оскільки боєприпас міг детонувати та під наглядом саперів. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, передає УНН.
Цитата
«Військові лікарі провели операцію з видалення гранати ВОГ, яка не розірвалася, з тіла військовослужбовця. Її було видалено у присутності двох саперів, які страхували безпеку медичного персоналу. Операція проводилася одним з найдосвідченіших хірургів ЗСУ – Андрієм Вербою без електрокоагуляції, оскільки граната могла детонувати у будь-який момент. Оперативне втручання пройшло успішно, а пораненого військовослужбовця було відправлено на подальшу реабілітацію та відновлення», – повідомила Маляр.
Нагадаємо
В листопаді українському захиснику провели складну операцію, аби повернути йому можливість ходити – пересадили нерви з гомілок.