Операция в Ирпене рассекла группировку рф и стала переломной в обороне столицы Украины - Буданов

Воспоминаниями о ключевых эпизодах обороны Киева поделился руководитель ГУР МО Украины Кирилл Буданов. Чиновник отметил, что "переломным моментом" в обороне столицы была операция в Ирпене, которая рассекла группировку российских оккупантов на две части, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Операция в городе Ирпень в то время была неожиданной для россиян. Она рассекла их группировку, которая действовала на Киевском направлении, на две части - отметил Кирилл Буданов в эксклюзивном интервью для ток-шоу "Храбрые сердца".

После этого началось бегство - добавил он.

Кроме того, Буданов рассказал, что осуществить подрыв дамбы на реке Ирпень, и таким образом расширить ее русло помог человек из организации, которая ответственна за гидротехнические сооружения. Главный инженер этой организации приехал к Буданову.

Главный инженер приехал ко мне. Долго рассказывал что и к чему такими научными терминами. Говорю ему: "Ты можешь просто прямо сказать - что надо, чтобы река вышла [из берегов]?" - "Ну да: тут и тут взорвите, а эти шлюзы откройте - рассказал Буданов.

Напомним,

28 марта 2022 года, город Ирпень в Киевской области освободили от российских оккупантов. УНН делал фоторепортаж последствий "русского мира" - как выглядел уютный городок после освобождения от российских захватчиков в 2022 году.