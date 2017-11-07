Операторы рынка топлива пополнили бюджет на более чем 9 млрд грн

Сообщается, что основными поступлениями налогов и сборов за оформление в Энергетической таможни ДФС в октябре 2017 года являются таможенные платежи, уплачиваемые при ввозе на таможенную территорию дизельного топлива - 5,0 млрд грн и природного газа - 1,1 млрд грн.

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"Кроме того, бюджетоформирующими остаются следующие группы товаров: бензин - 857,0 млн грн, газы сжиженные - 678,2 млн грн, нефть сырая - 254,9 млн грн, легкие дистилляты - 146,7 млн грн, эфиры простые ациклические - 130,1 млн грн, топливо для реактивных двигателей - 129,2 млн грн, топливо жидкое (мазут) - 60,3 млн грн и метанол - 45,4 млн грн", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УНН, по итогам первого полугодия 2017 года компания WOG сохранила лидерские позиции импортера топлива.