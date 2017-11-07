Оператори ринку пального поповнили бюджет на понад 9 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. За результатами діяльності у жовтні 2017 року Енергетичною митницею ДФС до Державного бюджету України перераховано 9 241,0 млрд грн, що на 921,5 млн грн більше, ніж у вересні поточного року. Про це повідомляє прес-служба митниці, передає УНН.
Повідомляється, що основними надходженнями податків і зборів за оформленнями в Енергетичній митниці ДФС у жовтні 2017 року є митні платежі, що сплачуються при ввезенні на митну територію палива дизельного – 5,0 млрд грн та природного газу – 1,1 млрд грн.
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"Крім того, бюджетоформуючими залишаються наступні групи товарів: бензини моторні – 857,0 млн грн, гази скраплені – 678,2 млн грн, нафта сира – 254,9 млн грн, легкі дистиляти – 146,7 млн грн, ефіри ациклічні – 130,1 млн грн, паливо для реактивних двигунів – 129,2 млн грн, паливо рідке (мазут) – 60,3 млн грн та метанол – 45,4 млн грн", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, за підсумками першого півріччя 2017 року компанія WOG зберегла лідерські позиції імпортера палива.