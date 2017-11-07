Оператори ринку пального поповнили бюджет на понад 9 млрд грн

Повідомляється, що основними надходженнями податків і зборів за оформленнями в Енергетичній митниці ДФС у жовтні 2017 року є митні платежі, що сплачуються при ввезенні на митну територію палива дизельного – 5,0 млрд грн та природного газу – 1,1 млрд грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: WOG вдався до морських поставок імпортного А-92

"Крім того, бюджетоформуючими залишаються наступні групи товарів: бензини моторні – 857,0 млн грн, гази скраплені – 678,2 млн грн, нафта сира – 254,9 млн грн, легкі дистиляти – 146,7 млн грн, ефіри ациклічні – 130,1 млн грн, паливо для реактивних двигунів – 129,2 млн грн, паливо рідке (мазут) – 60,3 млн грн та метанол – 45,4 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за підсумками першого півріччя 2017 року компанія WOG зберегла лідерські позиції імпортера палива.