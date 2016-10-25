Оператор лотерей "М.С.Л" разыграет билеты на кинофестиваль "Молодость"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Ежедневно в период с 26 по 28 октября оператор государственных лотерей "М.С.Л." будет разыгрывать по два билета на кинофестиваль "Молодость", сообщает УНН.
Билеты будут разыграны между игроками онлайн-лотереи "Горячие деньги".
"Условия акции:
1. Ежедневно в период с 26 по 28 октября среди игроков, сделавших ставки в лотерее "Горячие деньги", будет разыграно по 2 билета на кинофестиваль.
2. Победители будут выбраны с помощью сервиса random.org и объявлены на сайте и на официальных страницах в социальных сетях компании "М.С.Л." (Фейсбук, ВК) на следующий день после розыгрыша до 14:00.
3. Кинопоказы, на которые разыгрываются билеты, проходят в рамках кинофестиваля "Молодость" и состоятся в г. Киеве.
4. Билеты можно будет забрать в студии лотереи "Горячие деньги" за день до кинопоказа. Для получения приза нужно будет предоставить документ, подтверждающий личность победителя ", - сообщили в« М.С.Л. ».
Напомним, официальным партнером и спонсором Гран-при КМКФ "Молодость" выступила лотерея "Лото-Забава". Оператор государственных лотерей "М.С.Л.", одним из главных брендов которого является лотерея "Лото-Забава", уже более 15 лет остается постоянным партнером КМКФ "Молодость".
За все время лотерейный оператор наградил победителей кинофестиваля призами на сумму более 4,16 млн. гривен .