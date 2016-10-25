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Оператор лотерей “М.С.Л” розіграє квитки на кінофестиваль “Молодість”

Оператор лотерей “М.С.Л” розіграє квитки на кінофестиваль “Молодість”

Київ • УНН

 • 7343 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Щодня у період з 26 по 28 жовтня оператор державних лотерей “М.С.Л.” розігруватиме по два квитки на кінофестиваль “Молодість”, повідомляє УНН.

Квитки будуть розіграні між гравцями онлайн-лотереї “Гарячі гроші”.

“Умови акції:

1. Щодня у період з 26 по 28 жовтня серед гравців, робивших ставки в лотереї “Гарячі Гроші”, буде розіграно по 2 білети на кінофестиваль.

2. Переможці будуть обрані за допомогою сервісу random.org та оголошені на сайті і на офіційних сторінках у соціальних мережах компанії “М.С.Л.“(Фейсбук, ВК) на наступний день після розіграшу до 14:00.

3. Кінопокази, на котрі розігруються білети, проходять в рамках кінофестивалю „Молодість“ та відбудуться в м. Києві.

4. Білети можливо буде забрати в студії лотереї „Гарячі Гроші“ за день до кінопоказу. Для отримання призу потрібно буде надати документ, що підтверджує особу переможця”, — повідомили в “М.С.Л.”.

Нагадаємо, офіційним партнером та спонсором гран-прі КМКФ “Молодість” виступила лотерея “Лото-Забава”. Оператор державних лотерей “М.С.Л.”, одним з головних брендів якого є лотерея “Лото-Забава”, вже понад 15 років залишається постійним партнером КМКФ “Молодість”.

За весь час лотерейний оператор нагородив переможців кінофестивалю призами на суму понад 4 млн 160 тисяч гривень.

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