Оператор лотерей “М.С.Л” розіграє квитки на кінофестиваль “Молодість”
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Щодня у період з 26 по 28 жовтня оператор державних лотерей “М.С.Л.” розігруватиме по два квитки на кінофестиваль “Молодість”, повідомляє УНН.
Квитки будуть розіграні між гравцями онлайн-лотереї “Гарячі гроші”.
“Умови акції:
1. Щодня у період з 26 по 28 жовтня серед гравців, робивших ставки в лотереї “Гарячі Гроші”, буде розіграно по 2 білети на кінофестиваль.
2. Переможці будуть обрані за допомогою сервісу random.org та оголошені на сайті і на офіційних сторінках у соціальних мережах компанії “М.С.Л.“(Фейсбук, ВК) на наступний день після розіграшу до 14:00.
3. Кінопокази, на котрі розігруються білети, проходять в рамках кінофестивалю „Молодість“ та відбудуться в м. Києві.
4. Білети можливо буде забрати в студії лотереї „Гарячі Гроші“ за день до кінопоказу. Для отримання призу потрібно буде надати документ, що підтверджує особу переможця”, — повідомили в “М.С.Л.”.
Нагадаємо, офіційним партнером та спонсором гран-прі КМКФ “Молодість” виступила лотерея “Лото-Забава”. Оператор державних лотерей “М.С.Л.”, одним з головних брендів якого є лотерея “Лото-Забава”, вже понад 15 років залишається постійним партнером КМКФ “Молодість”.
За весь час лотерейний оператор нагородив переможців кінофестивалю призами на суму понад 4 млн 160 тисяч гривень.