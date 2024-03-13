Опендатабот: в 2023 году исполнительные службы взыскали рекордную сумму долгов, более 25 млрд гривен

В прошлом году исполнительными службами было взыскано 25,21 млрд гривен, что является рекордом за последние 5 лет. Однако эта сумма составляет лишь 6% от общего объема долгов, которые должны были быть взысканы с должников, по данным Опендатабот, пишет УНН.

Детали

В 2023 году исполнительными службами было взыскано более 25 миллиардов гривен, что является рекордным показателем за последние 5 лет. Однако эта сумма составляет лишь 6% от общего объема долгов, которые должны были быть взысканы с должников. В общем, в Украине взимается лишь 6 копеек с каждой гривны долга.

Государственная исполнительная служба и частные исполнители выполнили почти 2 млн исполнительных документов. Общая сумма, которую они взыскали с должников, составила 25,21 млрд гривен.

Это в 2,5 раза больше, чем в предыдущем году.

Эта сумма является наибольшей за последние 5 лет. Сейчас почти 60% от общего количества исполнительных производств реализуются - это довольно высокий показатель.

Судебное взыскание долгов значительно улучшилось благодаря появлению института частных исполнителей и автоматическому блокированию счетов. Однако ситуация осложняется стремительным ростом количества должников из-за войны и недостаточным информированием по штрафам за нарушение ПДД, которые сейчас составляют почти 20% от всех долгов в стране - сказал Алексей Иванкин, руководитель Опендатабота.

Напомним,

В Украине только 42% публичных данных являются открытыми, а Государственная налоговая служба, Министерство экономики и Министерство здравоохранения являются наименее прозрачными учреждениями согласно Индексу качества открытых данных.