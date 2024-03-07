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Опендатабот: відкрито лише 42% публічних даних, а найменш прозорі податкова, Мінекономіки та МОЗ

Київ • УНН

 • 21900 перегляди

В Україні лише 42% публічних даних є відкритими, а Державна податкова служба, Міністерство економіки та Міністерство охорони здоров'я є найменш прозорими установами згідно з Індексом якості відкритих даних.

Опендатабот: відкрито лише 42% публічних даних, а найменш прозорі податкова, Мінекономіки та МОЗ

Україна поступово підвищує Індекс якості відкритих даних, хоча відкрито все ще менше половини даних, які мають бути публічними згідно з законодавством. Про це повідомляє Опендатабот, передає УНН.

Деталі

Згідно з рейтингом Опендатаботу, найбільш прозорими установами в Україні є Верховна Рада, Державна судова адміністрація, Міністерство юстиції та Міністерство внутрішніх справ. Найменш відкриті дані Державної податкової служби, Мінекономіки та МОЗ.

Відзначається, що на покращення якості даних та зростання показнику Індексу вплинула публікація інформації про народних депутатів, відкриття Єдиного державного реєстру судових рішень, Реєстру будівельної діяльності, Реєстру корпоративних прав держави у статутному капіталі господарських товариств, Реєстру грального бізнесу.

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Водночас перестали оновлюватись або були закриті реквізити для сплати судового збору, дані про платників, що мають заборгованість із платежів до Пенсійного фонду, а також Державний реєстр представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених).

Додамо

Загалом в Україні відкрито менше половини даних, а індекс якості відкритих даних наразі становить 42,37%. Для порівняння, у другій половині 2023 року цей показник був на рівні 37,11%. І це набагато менше, ніж до повномасштабного російського вторгнення, оскільки на початок 2022 року показник Індексу складав 57,6%.

Опендатабот нагадує, що після повномасштабного вторгнення рф держава закрила реєстри, аби захистити інформацію від ворога. І все ще не мають повноцінного доступу деякі державні реєстри, які згідно із законом мають бути публічними. Керівник проекту Опендатабот Олексій Іванкін вважає, що це шкодить економіці та створює простір для маніпуляцій.

За два роки від початку повномасштабної війни держава все ще не створила прозорі та зрозумілі правила роботи для відкритих даних. Закриття інформації як тимчасова міра, яка мала б захищати інформацію від ворога, наразі фактично створює можливості для махінацій та не дає можливості розвиватися економіці країни

- сказав він.

Нагадаємо

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Ірина Колеснік

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