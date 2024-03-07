Опендатабот: открыто лишь 42% публичных данных, а наименее прозрачные налоговая, Минэкономики и Минздрав
Киев • УНН
В Украине только 42% публичных данных являются открытыми, а Государственная налоговая служба, Министерство экономики и Министерство здравоохранения являются наименее прозрачными учреждениями согласно Индексу качества открытых данных.
Украина постепенно повышает Индекс качества открытых данных, хотя открыто все еще меньше половины данных, которые должны быть публичными согласно законодательству. Об этом сообщает Опендатабот, передает УНН.
Детали
Согласно рейтингу Опендатабота, наиболее прозрачными учреждениями в Украине являются Верховная Рада, Государственная судебная администрация, Министерство юстиции и Министерство внутренних дел. Наименее открытые данные Государственной налоговой службы, Минэкономики и Минздрава.
Отмечается, что на улучшение качества данных и рост показателя Индекса повлияла публикация информации о народных депутатах, открытие Единого государственного реестра судебных решений, Реестра строительной деятельности, Реестра корпоративных прав государства в уставном капитале хозяйственных обществ, Реестра игорного бизнеса.
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В то же время перестали обновляться или были закрыты реквизиты для уплаты судебного сбора, данные о плательщиках, имеющих задолженность по платежам в Пенсионный фонд, а также Государственный реестр представителей по делам интеллектуальной собственности (патентных поверенных).
Добавим
Всего в Украине открыто менее половины данных, а индекс качества открытых данных сейчас составляет 42,37%. Для сравнения, во второй половине 2023 года этот показатель был на уровне 37,11%. И это гораздо меньше, чем до полномасштабного российского вторжения, поскольку на начало 2022 года показатель Индекса составлял 57,6%.
Опендатабот напоминает, что после полномасштабного вторжения рф государство закрыло реестры, чтобы защитить информацию от врага. И все еще не имеют полноценного доступа некоторые государственные реестры, которые по закону должны быть публичными. Руководитель проекта Опендатабот Алексей Иванкин считает, что это вредит экономике и создает пространство для манипуляций.
За два года с начала полномасштабной войны государство все еще не создало прозрачные и понятные правила работы для открытых данных. Закрытие информации как временная мера, которая должна защищать информацию от врага, пока фактически создает возможности для махинаций и не дает возможности развиваться экономике страны
Напомним,
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