Кримінальні справи проти бізнесу: чому Податкова може програти у судах до 90% справ
Київ • УНН
Податкова служба може програти до 90% кримінальних справ проти бізнесу в українських судах через відсутність доказів.
При перевірках Податковою службою українських підприємств, було нараховано штрафів сумою понад 45 млрд грн, але через безпідставність більшості обвинувачень, бізнес сплатив лише 2 млрд грн. Про це пише УНН із посиланням на інтерв’ю Романа Ващука "Юридичній Газеті".
Візьмемо приклад перших 10 місяців 2023 року. Було донараховано в податкових перевірках 46 млрд грн. У бюджет надійшло понад 2 млрд грн. Отже, коефіцієнт корисної дії всієї цієї метушні… Ми пробуємо його розглянути.
Деталі
Згідно з даними Офісу генерального прокурора, в Україні у 77% випадків кримінальних справ проти бізнесу правоохоронці не передають матеріали до суду з обвинувальним актом, що є рекордно високим показником за всю історію.
У період з січня по жовтень 2023 року лише 23% кримінальних розслідувань у галузі бізнесу завершилися передачею до суду з обвинувальним актом. Це на третину менше, ніж у попередні роки.
У 2023 році кількість закритих кримінальних справ щодо господарської діяльності є найменшою за останні п'ять років.
У період з жовтня по грудень 2023 року Рада бізнес-омбудсмена отримала 337 скарг від компаній через недобросовісну поведінку з боку державних органів і закрила 220 справ. Податкові питання бізнесу становлять 61% від усіх звернень до Ради, що є найбільш поширеним об'єктом скарг.
Ващук озвучив гіпотезу, що податкова програє у судах від двох третіх до 90% справ.
На рік вони видають 350-400 млн у судових коштах. Врахуйте кошти самих податківців…. Є поки непідтверджена можливість того, що держава працює собі в мінус.
Нагадаємо
Центральне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків завтра, 25 січня, планує розглянути заперечення, подані ліквідатором банку "Конкорд" на результати податкової перевірки, яка незаконно нарахувала майже 400 млн грн штрафу за вказівкою голови комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева. Про це заявила співвласниця АТ "АКБ "Конкорд" Олена Сосєдка, яка входить до рейтингу 50 найвпливовіших жінок FinTech як співзасновниця першої в Україні фінтех-екосистеми ConCord Fsintech Solutions.