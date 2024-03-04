Уголовные дела против бизнеса: почему Налоговая может проиграть в судах до 90% дел
Киев • УНН
Налоговая служба может проиграть до 90% уголовных дел против бизнеса в украинских судах из-за отсутствия доказательств.
При проверках Налоговой службой украинских предприятий, было начислено штрафов на сумму более 45 млрд грн, но из-за безосновательности большинства обвинений, бизнес уплатил только 2 млрд грн. Об этом пишет УНН со ссылкой на интервью Романа Ващука "Юридической Газете".
Возьмем пример первых 10 месяцев 2023 года. Было доначислено в налоговых проверках 46 млрд грн. В бюджет поступило более 2 млрд грн. Значит, коэффициент полезного действия всей этой суеты... Мы пробуем его рассмотреть.
Детали
Согласно данным Офиса генерального прокурора, в Украине в 77% случаев уголовных дел против бизнеса правоохранители не передают материалы в суд с обвинительным актом, что является рекордно высоким показателем за всю историю.
В период с января по октябрь 2023 года только 23% уголовных расследований в области бизнеса завершились передачей в суд с обвинительным актом. Это на треть меньше, чем в предыдущие годы.
В 2023 году количество закрытых уголовных дел по хозяйственной деятельности является наименьшим за последние пять лет.
В период с октября по декабрь 2023 года Совет бизнес-омбудсмена получил 337 жалоб от компаний из-за недобросовестного поведения со стороны государственных органов и закрыл 220 дел. Налоговые вопросы бизнеса составляют 61% от всех обращений в Совет, что является наиболее распространенным объектом жалоб.
Ващук озвучил гипотезу, что налоговая проигрывает в судах от двух третьих до 90% дел.
В год они выдают 350-400 млн в судебных средствах. Учтите средства самих налоговиков.... Есть пока неподтвержденная возможность того, что государство работает себе в минус.
Напомним
Центральное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками завтра, 25 января, планирует рассмотреть возражения, поданные ликвидатором банка "Конкорд" на результаты налоговой проверки, которая незаконно начислила почти 400 млн грн штрафа по указанию главы комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева. Об этом заявила совладелица АО "АКБ "Конкорд" Елена Соседка, которая входит в рейтинг 50 самых влиятельных женщин FinTech как соучредитель первой в Украине финтех-экосистемы ConCord Fsintech Solutions.
Уголовные дела против бизнеса: почему Налоговая может проиграть в судах до 90% дел
Налоговая служба может проиграть до 90% уголовных дел против бизнеса в украинских судах из-за отсутствия доказательств.
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