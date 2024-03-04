Украина уменьшила расходы на лоббирование интересов в США более чем на 90% - Опендатабот
Киев • УНН
Украина сократила расходы на лоббирование в США на 93% до 367 тыс. долл. в 2023 году, по сравнению с почти 5 млн. долл. в первый год войны с россией.
Украина в 2023 году снизила потратить на лоббирование интересов в США на 93% до 367 тысяч долларов. В первый год большой войны на эти цели было потрачено почти 5 миллионов долларов. Об этом свидетельствуют данные Опендатабот, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что наибольшие суммы на процесс влияния Украины в Америке потратили правительство Украины и Министерство финансов.
Начиная с 2015 года Украина в среднем тратила на лоббирование в США около 270 тысяч долларов в год. Исключением стал ковидный 2020 год, когда государство вообще не имело государственных расходов на лоббирование.
Для сравнения, накануне полномасштабного вторжения россия тратила, в среднем, 38 млн долларов в год на лоббирование своих интересов в США.
Уже в 2022 году расходы на лоббирование сократились более чем в 10 раз, однако это все еще больше, чем тратит Украина. К примеру, в прошлом году Украина потратила на лоббирование в США в 10 раз меньше средств, чем россия.
Средние расходы Польши на лоббирование интересов в США составляют 1,1 млн долларов в год. Наибольшую сумму Польша потратила в 2018 году - более 2,5 млн долларов.
Наибольшие суммы на влияние Украины в Америке в 2022 году потратило украинское правительство - более 3 млн долларов и Министерство финансов Украины - почти 2 млн долларов.
В прошлом году лоббировало свои интересы в Америке и Представительством Президента Украины в Автономной Республике Крым - более 50 тысяч долларов.
Напомним
Украинский парламент принял во втором чтении законопроект о добропорядочном лоббировании, необходимый для начала переговоров о вступлении в Европейский Союз.
Украина уменьшила расходы на лоббирование интересов в США более чем на 90% - Опендатабот
Украина сократила расходы на лоббирование в США на 93% до 367 тыс. долл. в 2023 году, по сравнению с почти 5 млн. долл. в первый год войны с россией.
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