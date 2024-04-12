OpenAI делает ChatGPT "более прямым, менее многословным"

ChatGPT, вирусный чат-бот OpenAI на базе искусственного интеллекта, получил большое обновление, пишет УНН со ссылкой на TechCrunch.

Детали

OpenAI объявила, что премиум-пользователи ChatGPT - клиенты, которые платят за ChatGPT Plus, Team или Enterprise - теперь могут использовать обновленную и улучшенную версию GPT-4 Turbo, одну из моделей, которая поддерживает общение в ChatGPT.

OpenAI утверждает, что эта новая модель ("gpt-4-turbo-2024-04-09") приносит с собой улучшения в написании, математике, логическом рассуждении и кодировании, а также более современную базу знаний. Он был обучен на общедоступных данных до декабря 2023 года, в отличие от предыдущей версии GPT-4 Turbo, доступной в ChatGPT, которая имела крайним сроком апрель 2023 года.

"При написании с помощью ChatGPT [с новым GPT-4 Turbo] ответы будут более прямыми, менее многословными и с использованием более разговорной речи", - пишет OpenAI в сообщении на X.

ChatGPT стал доступен для пользователей без регистрации

Дополнение

Обновление ChatGPT, которое произошло после запуска во вторник новых моделей в API OpenAI, в частности GPT-4 Turbo с Vision, которое добавляет возможности распознавания изображений к GPT-4 Turbo, обычно использующей только текст, появилось после неутешительной недели для OpenAI.

В репортаже The Intercept указывалось, что Microsoft представила модель OpenAI DALL-E для преобразования текста в изображение в качестве боевого инструмента для армии США. И, согласно статье в The Information, OpenAI недавно уволила двух исследователей, в том числе союзника главного научного сотрудника Ильи Суцкевера, который был среди тех, кто настаивал на увольнении генерального директора Сэма Альтмана в конце прошлого года за якобы утечку информации.