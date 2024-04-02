ChatGPT стал доступен для пользователей без регистрации

Компания OpenAI сделала свой ChatGPT чат доступным для всех пользователей без необходимости проходить регистрацию. Об этом говорится в заявлении на сайте разработчика, передает УНН.

Детали

Доступ без регистрации постепенно начал открываться для пользователей с 1 апреля. Однако учетная запись даст им множество преимуществ, таких как возможность сохранять и просматривать историю чатов, делиться ими, общаться с чат-ботом голосовыми сообщениями и использовать специальные инструкции.

В компании объяснили, что стремятся сделать подобные инструменты доступными для широкой аудитории, чтобы люди могли испытать преимущества искусственного интеллекта.

Кроме того, OpenAI внедрит дополнительные меры защиты - например, расширит набор запросов, подпадающих под блокировку.

Контекст

ChatGPT был запущен 30 ноября 2022 года. Сейчас, по данным OpenAI, его еженедельно используют до 100 млн человек в 185 странах мира.

Дополнение

ChatGPT - это чат-бот, нейросеть, способная вести диалог, искать ошибки в коде, сочинять стихи, писать сценарии, рецензировать технические статьи, давать прогнозы, персональные советы и отвечать на любые вопросы. Бот запоминает детали диалога с пользователем и избегает спорных тем. При этом его ответы можно корректировать с помощью наводящих вопросов.

Италия обвиняет ChatGPT в нарушении европейского законодательства о конфиденциальности и выдвинула претензию