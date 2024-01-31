Италия обвиняет ChatGPT в нарушении европейского законодательства о конфиденциальности и выдвинула претензию

Итальянской регулятор сообщил OpenAI, что ее чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT нарушил правила защиты данных Европейского Союза. Об этом пишет УНН со ссылкой на АР.

Детали

Орган защиты данных Италии Garante заявил, что сообщил OpenAI о нарушении правил ЕС, известных как Общий регламент защиты данных.

Надзорный орган начал расследование в отношении ChatGPT в прошлом году, когда временно запретил на территории Италии чат-бот, который может создавать текст, изображения и звук в ответ на вопросы пользователей.

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По результатам рассмотрения надзорный орган пришел к выводу, что имеющиеся доказательства указывают на наличие нарушений положений ЕС по защите персональных данных.

OpenAI имеет 30 дней для ответа на обвинения. В компании заявили, что будут конструктивно сотрудничать с итальянскими регуляторами.

Мы считаем, что наша практика соответствует GDPR и другим законам о конфиденциальности, и мы предпринимаем дополнительные шаги для защиты данных и приватности людей. Мы хотим, чтобы наш ИИ узнавал о мире, а не о частных лицах. Мы активно работаем над уменьшением персональных данных при обучении наших систем, таких как ChatGPT, который также отклоняет запросы на получение частной или конфиденциальной информации о людях - говорится в заявлении компании.

Напомним,

В прошлом году компания заявила, что выполнила ряд условий Garante, чтобы снять запрет с ChatGPT, который надзорный орган наложил после раскрытия сообщений некоторых пользователей и платежной информации. А также потому, что ChatGPT не имел системы проверки возраста пользователей, что позволяло детям получать ответы от инструмента искусственного интеллекта, которые не соответствовали их возрасту.

Garante также ставил под сомнение, есть ли у OpenAI законные основания для сбора огромных объемов данных, которые используются для обучения алгоритмов ChatGPT. Высказывались опасения, что система иногда может генерировать ложную информацию об отдельных людях.

Системы искусственного интеллекта также подлежат более широкому надзору в ЕС, который завершает работу над Законом об искусственном интеллекте, который должен стать первым в мире всеобъемлющим сводом правил для искусственного интеллекта. Ожидается, что 27 стран-членов блока одобрят версию законодательства в пятницу.

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