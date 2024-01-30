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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ЦРУ запретило своим аналитикам пользоваться Telegram

ЦРУ запретило своим аналитикам пользоваться Telegram

Киев  •  УНН

30 январь 2024, 02:33  •  20734 просмотра

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Аналитикам также запрещено приносить личные устройства на рабочее место, что заставляет их покидать помещение ЦРУ, когда они хотят получить доступ к приложению.

Аналитикам Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США запретили использовать на рабочем месте мессенджер Telegram. Об этом со ссылкой на анонимные источники передает Bloomberg, пишет УНН.

Детали 

Отмечается, что ограничения касаются именно аналитиков, которые работают над российским регионом. 

В ЦРУ тем, кто анализирует Россию, запретили использовать свои настольные компьютеры для доступа к социальной сети Telegram, которая популярна среди российских военных блогеров

- говорится в статье.

Кроме того, аналитикам также запрещено приносить личные устройства на рабочее место, что заставляет их покидать помещение ЦРУ, когда они хотят получить доступ к приложению.

В издании отметили, что раньше шпионаж был связан с тайнами, но сегодня все чаще речь идет о том, что скрывается на виду.

Потрясающее количество данных, от постов в Facebook и клипов на YouTube до пинга местоположения с мобильных телефонов и автомобильных приложений, находится в открытом Интернете, доступном каждому, кто ищет

- подытожили в Bloomberg.

Напомним,

В прошлом году, тогдашний премьер-министр Франции Элизабет Борн запретила министрам пользоваться неутвержденными мессенджерами, такими как WhatsApp и Telegram.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Новости МираТехнологии
ЦРУ заборонило своїм аналітикам користуватися Telegram
CIA bans its analysts from using Telegram
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