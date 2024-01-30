ЦРУ запретило своим аналитикам пользоваться Telegram
Киев • УНН
Аналитикам также запрещено приносить личные устройства на рабочее место, что заставляет их покидать помещение ЦРУ, когда они хотят получить доступ к приложению.
Аналитикам Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США запретили использовать на рабочем месте мессенджер Telegram. Об этом со ссылкой на анонимные источники передает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что ограничения касаются именно аналитиков, которые работают над российским регионом.
В ЦРУ тем, кто анализирует Россию, запретили использовать свои настольные компьютеры для доступа к социальной сети Telegram, которая популярна среди российских военных блогеров
Кроме того, аналитикам также запрещено приносить личные устройства на рабочее место, что заставляет их покидать помещение ЦРУ, когда они хотят получить доступ к приложению.
В издании отметили, что раньше шпионаж был связан с тайнами, но сегодня все чаще речь идет о том, что скрывается на виду.
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Напомним,
В прошлом году, тогдашний премьер-министр Франции Элизабет Борн запретила министрам пользоваться неутвержденными мессенджерами, такими как WhatsApp и Telegram.
ЦРУ запретило своим аналитикам пользоваться Telegram
Аналитикам также запрещено приносить личные устройства на рабочее место, что заставляет их покидать помещение ЦРУ, когда они хотят получить доступ к приложению.
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