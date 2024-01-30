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ЦРУ заборонило своїм аналітикам користуватися Telegram

ЦРУ заборонило своїм аналітикам користуватися Telegram

Київ • УНН

 • 108150 перегляди

Аналітикам також заборонено приносити особисті пристрої на робоче місце, що змушує їх залишати приміщення ЦРУ, коли вони хочуть отримати доступ до застосунку.

Аналітикам Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США заборонили використовувати на робочому місці месенджер Telegram. Про це з посиланням на анонімні джерела передає Bloomberg, пише УНН.

Деталі 

Зазначається, що обмеження стосуються саме аналітиків, які працюють над російським регіоном. 

У ЦРУ тим, хто аналізує Росію, заборонили використовувати свої настільні комп'ютери для доступу до соціальної мережі Telegram, яка популярна серед російських військових блогерів

- йдеться у статті.

Крім того, аналітикам також заборонено приносити особисті пристрої на робоче місце, що змушує їх залишати приміщення ЦРУ, коли вони хочуть отримати доступ до застосунку.

У виданні зауважили, що раніше шпигунство було пов'язане з таємницями, але сьогодні все частіше йдеться про те, що ховається на видноті.

Приголомшлива кількість даних, від постів у Facebook і кліпів на YouTube до пінгу місцезнаходження з мобільних телефонів і автомобільних застосунків, перебуває у відкритому Інтернеті, доступному кожному, хто шукає

- підсумували в Bloomberg.

Нагадаємо

Минулого року, тодішній прем'єр-міністр Франції Елізабет Борн заборонила міністрам користуватися незатвердженими месенджерами, такими як WhatsApp і Telegram.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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