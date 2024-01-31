Італія звинувачує ChatGPT у порушенні європейського законодавства про конфіденційність та висунула претензію

Італійській регулятор повідомив OpenAI, що її чат-бот зі штучним інтелектом ChatGPT порушив правила захисту даних Європейського Союзу. Про це пише УНН з посиланням на АР.

Деталі

Орган захисту даних Італії Garante заявив, що повідомив OpenAI про порушення правил ЄС, відомих як Загальний регламент захисту даних.

Наглядовий орган розпочав розслідування щодо ChatGPT минулого року, коли тимчасово заборонив на території Італії чат-бот, який може створювати текст, зображення та звук у відповідь на запитання користувачів.

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За результатами розгляду наглядовий орган дійшов висновку, що наявні докази вказують на наявність порушень положень ЄС щодо захисту персональних даних.

OpenAI має 30 днів для відповіді на звинувачення. У компанії заявили, що будуть конструктивно співпрацювати з італійськими регуляторами.

Ми вважаємо, що наша практика відповідає GDPR та іншим законам про конфіденційність, і ми робимо додаткові кроки для захисту даних і приватності людей. Ми хочемо, щоб наш ШІ дізнавався про світ, а не про приватних осіб. Ми активно працюємо над зменшенням персональних даних при навчанні наших систем, таких як ChatGPT, який також відхиляє запити на отримання приватної або конфіденційної інформації про людей - йдеться в заяві компанії.

Нагадаємо

Минулого року компанія заявила, що виконала низку умов Garante, щоб зняти заборону з ChatGPT, яку наглядовий орган наклав після розкриття повідомлень деяких користувачів та платіжної інформації. А також тому, що ChatGPT не мав системи перевірки віку користувачів, що дозволяло дітям отримувати відповіді від інструменту штучного інтелекту, які не відповідали їхньому віку.

Garante також ставив під сумнів, чи є у OpenAI законні підстави для збору величезних обсягів даних, які використовуються для навчання алгоритмів ChatGPT. Висловлювалися побоювання, що система іноді може генерувати неправдиву інформацію про окремих людей.

Системи штучного інтелекту також підлягають більш широкому нагляду в ЄС, який завершує роботу над Законом про штучний інтелект, який має стати першим у світі всеосяжним зведенням правил для штучного інтелекту. Очікується, що 27 країн-членів блоку схвалять версію законодавства в п'ятницю.

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